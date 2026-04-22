Орловским потребителям возместили более 30 миллионов рублей

Орловское областное общество потребителей отпраздновало свой 35-летний юбилей и подвело итоги.

В торжественном мероприятии приняли участие представители власти, профсоюзов и депутатского корпуса. Об этом сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО). Интересно, что праздник почти совпал с обнародованием положительной динамики в работе регионального Управления Роспотребнадзора, по данным которого количество жалоб от жителей региона снизилось на 13 процентов.

С отчетом выступила Альбина Сотникова, председатель Орловского областного общества потребителей. Она сообщила, что за 35 лет работы организации было проведено более 250 тысяч консультаций, реализовано 20 социально значимых проектов при поддержке президентских и региональных грантов. Только за последние пять лет в Общество потребителей обратились 18 559 человек. Специалисты составили для них 2212 претензий, оформили 33 иска и провели 191 экспертизу. Общая сумма возмещения потребителям превысила 30 миллионов рублей. Кроме того, организация провела 1501 мероприятие в рамках общественного контроля.

Председатель Федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов в свою очередь отметил, что профсоюзы и Общество потребителей были созданы почти одновременно и всегда действовали сообща, поскольку их цели схожи и направлены на повышение качества жизни людей. Более того, лидер профсоюзов предложил Альбине Сотниковой заключить официальное соглашение о сотрудничестве, и предложение было принято.

Орловское областное общество потребителей продолжает работу в условиях цифровой экономики, отметили также в ФПОО. В октябре 2026 года вступит в силу новый закон о платформенной экономике, который определит правила взаимодействия между продавцами, исполнителями и покупателями через цифровые платформы. Общество намерено активно включиться в разъяснение новых норм и защиту прав граждан в онлайн-среде.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Орловской области подвело итоги своей работы в первом квартале 2026 года. Количество обращений снизилось на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 959 жалоб, отметили в ведомстве. В общем количестве жалоб в сфере защиты прав потребителей доля жалоб на качество товаров составила 48 процентов (282 обращения), на услуги телефонной связи – 16 процентов (96 обращений), на финансовые услуги – 13 процентов (74 обращения).

Далее следуют жалобы на: жилищно-коммунальные услуги – 46 обращений (8 процентов), медицинские услуги и бытовое обслуживание – по 20 обращений (3 процента), транспорт и техобслуживание автомобилей – 12 обращений (2 процента), туристские и гостиничные услуги – четыре обращения (0,7 процента), образование, долевое строительство и риэлторские услуги – по одному обращению. Еще две жалобы орловцы подали на концертно-зрелищные и спортивные мероприятия.

Все обращения были рассмотрены в установленные сроки, подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора. По итогам рассмотрения 85 письменных жалоб были приняты соответствующие меры. В суды в интересах потребителей было подано семь исков, в пользу граждан присуждено 83 тысячи рублей, компенсация морального вреда составила 55 тысяч рублей. Предприятиям-нарушителям было объявлено 32 предостережения.

