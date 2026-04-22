В Орловской области помогут рублем сельским пекарям

Им возместят до половины затрат на оборудование и спецтранспорт.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о начале приема заявок на участие в отборе получателей субсидий, предназначенных на возмещение части затрат по организации малых сельских пекарен. Данная мера поддержки предоставляется в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

По условиям конкурсного отбора получить субсидию могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые относятся к категории микропредприятий или малых предприятий и включены в соответствующий реестр. Кроме того, они должны быть зарегистрированы и работать на сельских территориях или территориях сельских агломераций Орловской области, производить хлеб и хлебобулочные изделия.

Субсидия предоставляется на возмещение до 50 процентов затрат, но не более 5 миллионов рублей, связанных с приобретением и монтажом оборудования для производственных объектов и специализированного автотранспорта для перевозки хлеба и хлебобулочных изделий. Из областного бюджета будут возмещены расходы, понесенные получателями субсидий в текущем 2026 году. Для тех, кто освобожден от уплаты НДС, возмещение производится с учетом суммы налога.

К соискателям предъявлены типовые требования, в том числе отсутствие долгов по налогам в сумме более 30 тысяч рублей, неучастие в оффшорах, отсутствие процедуры банкротства, ликвидации и т.д. Кроме того, получатель субсидии будет обязан обеспечить в течение не менее двух лет с даты получения денег ежегодный прирост объема производства хлеба и хлебобулочных изделий не менее чем на 3 процента.

Также соискателям придется пройти тестирование на определение уровня предпринимательских компетенций в информационной системе, определенной Минэкономразвития РФ. Заявки департамент сельского хозяйства принимает до 20 мая 2026 года, строго через государственную интегрированную информационную систему «Электронный бюджет» с использованием учетной записи на «Госуслугах».

