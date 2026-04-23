За экзаменами в Орловской области проследят координаторы

Вопросы проведения экзаменационной кампании 2026 года обсудили в Орле.

В Региональном центре оценки качества образования прошло совещание, посвященное подготовке к государственной итоговой аттестации (ГИА) 2026 года. Как сообщили в учреждении, его участниками стали муниципальные координаторы, ответственные за подготовку и проведение ОГЭ и ЕГЭ, то есть экзаменов для девятиклассников и одиннадцатиклассников. Участники семинара обсудили вопросы организации экзаменов в пунктах проведения (ППЭ), обеспечения информационной безопасности, действий в нештатных ситуациях, а также безопасности участников ГИА, что в наше непростое время крайне актуально.

«Необходимо обеспечить четкую, слаженную работу всех лиц и структур, привлекаемых к проведению экзаменов, чтобы организовать экзаменационную кампанию с максимальной безопасностью для выпускников», – отметила Светлана Тихоновская, заместитель директора – начальник отдела обеспечения государственной итоговой аттестации Регионального центра.

Тем временем департамент образования Орловской области представил отчет о реализации программы развития образования, отразив в нем и обобщенные результаты экзаменационной кампании 2025 года. Из документа следует, что в основном периоде ГИА-9 участвовали 7780 девятиклассников. Успешно экзамены сдали 7541 человек (96,9 процента), и это заметно выше результата 2024 года, когда аттестаты получили 95,1 процента выпускников.

Количество школ, где все девятиклассники успешно прошли ГИА-9, выросло с 191 до 220. А доля получивших оценки «4» и «5» по всем предметам увеличилась с 27 процентов в 2024 году до 32,3 процента в 2025 году. При этом количество участников с ограниченными возможностями здоровья составило 1075 человек (13,81 процента), что немного меньше, чем годом ранее (1100 человек). В дополнительный, сентябрьский период экзамены сдавали 239 человек, из них не справились с работами только 32 девятиклассника.

Что касается ЕГЭ, то в нем в 2025 году приняли участие 2940 человек, и 89,44 процента из них преодолели минимальный порог по всем предметам. Регион может гордиться 61 стобалльным результатом, которые получили 57 выпускников. А 26 процентов участников ЕГЭ набрали по трем экзаменам 220 и более баллов. Кстати, целевой показатель по выбору естественно-научных предметов (химия, физика, биология, профильная математика и информатика) в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» был установлен на уровне 32 процента.

Орловская область выполнила план, достигнув результата в 32,28 процента. В 2025 году в регионе также провели независимую оценку качества условий образовательной деятельности в 316 организациях. То есть регион подходит к новой экзаменационной кампании с хорошей статистикой и четкими инструкциями для организаторов.

