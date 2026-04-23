Медикам продолжат компенсировать плату за аренду жилья

Мера поддержки сельских медиков продлена до 2030 года.

Правительство Орловской области приняло постановление, которое продлевает возможность получения компенсации за аренду жилья для врачей, работающих в сельской местности и районных больницах. Соответствующие изменения внесены в постановление от 25 июня 2018 года № 275 «О возмещении расходов за наем жилого помещения…», а обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Ключевое изменение касается продления периода, в течение которого трудоустроившиеся на селе медики имеют право на меры соцподдержки. Раньше право на компенсацию за наем жилья предоставлялось специалистам, трудоустроившимся в медицинские организации в 2020-2025 годах. А теперь данный срок продлен: поддержка предоставляется специалистам, трудоустроившимся в 2020-2030 годах.

Таким образом, молодые врачи, которые придут на работу в сельские медучреждения в ближайшие пять лет, то есть до 2030 года включительно, также смогут получить возмещение расходов за наем жилья. Мера поддержки предназначена для специалистов с высшим медицинским образованием, которые работают, в том числе, в центральных районных больницах, расположенных в городах и поселках городского типа, но при условии, что эти ЦРБ обслуживают сельское население.

Помимо продления срока, постановление уточняет перечень документов, которые медику необходимо приложить к заявлению на возмещение расходов. Теперь дополнительно требуются: справка от органа местного самоуправления, подтверждающая, что медику не была предоставлена квартиру по договору социального найма. Потребуется представить и сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающие, что у молодого специалиста нет в собственности жилых помещений на территории муниципального образования по месту работы.

Данные изменения направлены на то, чтобы исключить случаи получения компенсации теми, кто уже обеспечен жильем – по договору соцнайма или имеет его в собственности. То есть, поправки позволят адресно направить бюджетные средства действительно нуждающимся в жилье медикам. Возмещение расходов за наем жилья производится в течение одного года в размере фактически произведенных затрат, но не более пяти тысяч рублей ежемесячно.

Возмещают медикам аренду жилого дома или его части, квартиры или ее части, а также комнаты. В случае увольнения молодого специалиста перечисление денежных средств на возмещение платы за наем жилого помещения прекращается с месяца, следующего за месяцем увольнения.

