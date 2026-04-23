В облсовете рассказали о нарушениях при ремонте Мезенского лицея

По мнению КСП, заказчик принял и оплатил невыполненные работы.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области Оксана Мосякина и Надежда Кутузова выступили на расширенном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Они озвучили результаты проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт Мезенского лицея.

«В ходе своего выступления докладчики обратили внимание на установленные нарушения действующего законодательства и принятые объектами контроля меры», – отметили в КСП. Капитальный ремонт бюджетного общеобразовательного учреждения проводился в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области». На него было выделено 65 миллионов рублей, в том числе 49 миллионов рублей – за счет средств федерального бюджета, 16 миллионов рублей – за счет средств областного бюджета.

Для выполнения ремонта «Орелгосзаказчик» заключил контракт с обществом с ограниченной ответственностью «АСП-Строй» на сумму 56,6 миллиона рублей. По мнению КСП, подрядчик предъявил к приемке, а заказчик принял и оплатил невыполненные работы по установке москитных сеток на окна из ПВХ и расчистке поверхности потолков от старых красок на объекте капитального ремонта. Кроме того, заказчиком были приняты и оплачены без изменения сметной стоимости работы по устройству на объекте дверных блоков с документально неподтвержденной характеристикой по классу прочности.

Аудиторы пришли к выводу, что работы подрядчик выполнил не в соответствии с проектно-сметной документацией, предусматривающей установку дверей. Также с нарушениями строительных норм и правил, государственных стандартов, были выполнены работы по устройству реечного потолка, чугунного трапа, работы по шпатлевке и окраске стен. По результатам проверки в адрес «Орелгосзаказчика» было внесено представление с требованием принять меры по устранению нарушений и недостатков.

«Орелгосзаказчик» отреагировал на представление и уже провел претензионную работу в отношении подрядной организации. В частности, подал на подрядчика исковое заявление в арбитражный суд Орловской области. Заказчик просит о взыскании денежных средств с подрядной организации за работы по устройству дверных блоков, не соответствующих проектно-сметной документации. В КСП в то же время отметили, что подрядной организацией уже устранены определенные нарушения, в том числе установлены москитные сетки на окна. Также подрядчик вернул деньги за невыполненные работы по расчистке поверхности потолков от старых красок.

