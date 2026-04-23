На Орловщине потребовали отмены результатов торгов из-за «черного списка»

23.4.2026 | 9:20 Закон и порядок, Новости

Орловское УФАС рассмотрит жалобу на организатора торгов в Малоархангельске.

Фото: ИА «Орелград»

В Орловское УФАС России поступила жалоба от гражданина на действия организатора электронного аукциона на право аренды земельного участка в городе Малоархангельске. Заявитель требует аннулировать результаты торгов, так как, по его мнению, организатор неправомерно  допустил к участию победителя, сведения о котором содержатся, по мнению автора жалобы, в реестре недобросовестных участников аукционов.

Речь идет об аукционе на право аренды земельного участка площадью 767 квадратных метров, расположенного по переулку Интернациональному. Судя по материалам дела, разрешенный вид использования этой земли: для хранения автотранспорта. Организатором торгов выступал отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района

Торги уже состоялись, был определен победитель. Автор жалобы, который также был допущен до торгов, утверждает, что ему уже перед самым аукционом стало известно о наличии у победителя статуса недобросовестного участника аукционов. По его мнению, такую запись в реестр в октябре 2024 года внесло Ставропольское УФАС – в отношении некоего ООО и его учредителя, а последний и выиграл торги в Малоархангельске.

Автор жалобы ссылается на статью 39.12 Земельного кодекса РФ, которая прямо запрещает допускать к торгам лиц, в отношении которых имеется запись в реестре недобросовестных участников аукциона. Пикантность ситуации заключается в том, что автор жалобы, несмотря на его  допуск к торгам, сознательно не делал ценовых предложений, объяснив это высокими рисками. Он опасался, что в случае его победы торги все равно могут быть признаны недействительными по иску других участников или надзорных органов, что впоследствии могли бы привести к его убыткам в виде затрат на приведение участка в исходное состояние.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области приняло жалобу к рассмотрению, а торги, на этапе заключения договора, временно приостановлены. Антимонопольщики разослали заинтересованным сторонам уведомления и запросили у них информацию, необходимую для рассмотрения жалобы. Кстати, непредставление запрошенных сведений в антимонопольный орган грозит должностным лицам штрафом в размере от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам – до 500 тысяч рублей.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

