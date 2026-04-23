Орловские чиновники будут по-новому отчитываться о доходах

Губернатор Орловской области подписал указ о ежегодных декларациях.

В Орловской области вступили в силу изменения, внесенные в порядок предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера для лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков. Глава региона внес коррективы сразу в несколько нормативных правовых актов и признал утратившими силу некоторые другие нормативные акты. Ключевые изменения связаны с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами.

Напомним, раньше чиновники и другие работники, замещающие государственные должности, были обязаны ежегодно и публично отчитываться о доходах и имуществе. Теперь порядок меняется. Согласно новым правилам, такие сведения предоставляются только в случае возникновения оснований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Иными словами, обязанность декларировать доходы возникает не ежегодно, а лишь тогда, когда есть основания полагать, что расходы чиновника превышают его доходы. Это соответствует обновленному федеральному подходу. Еще одно важное изменение заключается в том, что из регионального законодательства исключены положения, которые обязывали размещать сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера чиновников и членов их семей в интернете.

Порядок размещения таких сведений на официальных сайтах государственных органов и предоставления их СМИ для опубликования до последнего времени регламентировался указом губернатора от 6 августа 2013 года № 344, который теперь признан утратившим силу. Также Андрей Клычков расширил спектр контроля. Согласно поправкам руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области теперь принимает решение об осуществлении контроля за соответствием расходов и доходов также в отношении руководителей государственных и муниципальных учреждений. Раньше контролировались только отдельные категории государственных и муниципальных служащих.

Напомним, ранее Орловский областной Совет народных депутатов рассмотрел аналогичный законопроект. Депутаты поддержали изменения, согласно которым муниципальные служащие также будут представлять декларации только в определенных случаях, а обязанность публиковать их в интернете отменяется. Как поясняли в пресс-службе облсовета, тем самым региональное законодательство приводится в соответствие с федеральным. Это означает, что Орловская область официально перешла на федеральные стандарты в сфере раскрытия сведений о доходах и расходах государственных и муниципальных служащих.

ИА “Орелград”