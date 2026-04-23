На Орловщине расширили поддержку участников СВО

23.4.2026 | 11:00 Новости, СВО

Теперь выплата в 400 тысяч полагается и лицам без гражданства.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующие изменения губернатор Орловской области Андрей Клычков внес внёс в указ о единовременной денежной выплате, положенной военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

Список получателей дополнили новой категорией — лица без гражданства. Они смогут рассчитывать на такой вид поддержки, если добровольно отправятся на СВО по контракту Московского военного округа по Орловской области или через комиссариат нашего региона.

Исключением станут лица без гражданства, которые на момент заключения контракта отбывали наказание в виде лишения свободы. Им данная выплата не полагается.

Поправки считаются действующими с 1 января текущего года.

ИА «Орелград»


