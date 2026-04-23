Суд обязал селянина вернуть самовольно занятую землю

23.4.2026 | 11:12 Закон и порядок, Новости

Также гражданину придется заплатить за три года пользования землей.

Фото: ИА «Орелград»

Глазуновский районный суд Орловской области удовлетворил иск районного прокурора к местному жителю, который, по мнению надзорного органа, самовольно использовал муниципальный земельный участок для хранения силоса и выпаса скота. Теперь нарушителю придется не только освободить территорию, но и возместить ущерб бюджету, если, конечно, он не оспорит вынесенное решение в апелляционном порядке.

Как сообщили в пресс-службе суда, прокурор Глазуновского района в своем иске требовал изъять у ответчика участок, который тот, по мнению надзорного органа, использовал без каких-либо правоустанавливающих документов. По версии истца, местный житель фактически организовал на спорной территории хранение силоса для питания сельскохозяйственных животных.

Выяснилось это в ходе прокурорской проверки. Так, было установлено, что используемая площадь в 6034 квадратных метра входит в состав земель, государственная собственность на которые не разграничена. Относится она к категории земель населенных пунктов. Сведений о формировании или оформлении данного участка в Едином государственном реестре недвижимости не оказалось.

Прокуратура указала в иске, что своими действиями ответчик не только нарушил земельное законодательство, но и лишил муниципальный бюджет законных доходов. Сумма недополученной арендной платы за три года незаконного пользования, согласно расчетам надзорного ведомства,  составила 30 130,14 рублей.

Доказательств законного владения участком ответчик суду не предоставил, а на заседание и вовсе не явился, поэтому дело было рассмотрено в заочном порядке. Суд полностью удовлетворил требования прокурора, постановив истребовать землю в пользу Глазуновского муниципального района и взыскать с нарушителя сумму неосновательного обогащения. В настоящий момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, уточнили в пресс-службе Глазуновского районного суда.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

