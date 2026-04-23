В Орле стартовала первомайская акция

Профсоюзы объявили о старте интернет-акции «Женщина и труд».

Женский совет Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО) объявил о старте интернет-акции «Женщина и труд». Как пояснили организаторы, принять в ней участие могут все желающие. Для этого нужно разместить в соцсети «ВКонтакте» (в группе Федерации профсоюзов, своей профсоюзной организации или на личной странице) фотографию или короткое видео. Это должно быть фото женщины, свое собственное или члена семьи (например, мамы, бабушки, сестры, жены или дочери), сфотографированной в рабочей одежде и на рабочем месте.

К фото потребуется приложить сопроводительный текст, указав в нем фамилию и имя героини, ее профессию и место работы. Также надо кратко описать ее труд и пояснить, за что именно она любит свое дело. Организаторы добавили, что вместо фото можно загрузить и видеоролик продолжительностью не более двух минут. Как пояснили в ФПОО, акция продлится до 11 мая, после чего Женский совет выберет три лучшие работы и наградит авторов памятными подарками.

Тем временем Орловский областной центр народного творчества пригласил юных жителей и их родителей на интерактивную программу, которая состоится 1 мая в 13:30 в сквере Героев-Комсомольцев и будет организована в честь Дня весны и труда. Как сообщили организаторы, гостей праздника в этот день будут ждать загадки на смекалку, конкурсы на ловкость и скорость и подвижные игры. Также детям-участникам дадут возможность проявить свои художественные способности.

«Дети не просто поиграют – они проверят себя: кто быстрее, кто сообразительнее, а кто умеет мыслить нестандартно», – обещают организаторы. Вход будет свободным, а горожанам рекомендуют приходить на праздник всей семьей.

ИА “Орелград”