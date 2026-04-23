Орловские фонтаны не нашли себе опекунов

23.4.2026 | 13:34 Новости, Общество

На торги по обслуживанию объектов не поступило ни одной заявки.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Администрация Орла искала для «Объединённого муниципального заказчика» компании, готовые взяться за обслуживание фонтанов на бульваре Победы и в сквере Юность. Речь шла о «сезонной подготовке к летнему периоду, эксплуатационному обслуживанию, консервации и ремонту».

Оказывать услуги надо было до 15 октября текущего года. За это предлагалось до 3 миллионов 755 тысяч рублей. Однако предложение не заинтересовало никого. Торги завершились без результата. Это следует из данных с портала госзакупок.

Напомним, что фонтаны обошлись бюджету недёшево. На благоустройство участка бульвара Победы выделяли 11,72 миллиона рублей. Тогда же был существенно модернизирован и фонтан. На обновление сквера Юность понадобилось около 48 миллионов. Там на месте старого фонтана создали новый.

Кстати, обслуживание объектов тоже повысилось в цене. В 2025-м городские власти предлагали до 3,2 миллионов не за два, а за три фонтана (включая ещё и расположенный на площади Содружества).

ИА «Орелград»


