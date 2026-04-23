Орловские фонтаны не нашли себе опекунов

На торги по обслуживанию объектов не поступило ни одной заявки.

Администрация Орла искала для «Объединённого муниципального заказчика» компании, готовые взяться за обслуживание фонтанов на бульваре Победы и в сквере Юность. Речь шла о «сезонной подготовке к летнему периоду, эксплуатационному обслуживанию, консервации и ремонту».

Оказывать услуги надо было до 15 октября текущего года. За это предлагалось до 3 миллионов 755 тысяч рублей. Однако предложение не заинтересовало никого. Торги завершились без результата. Это следует из данных с портала госзакупок.

Напомним, что фонтаны обошлись бюджету недёшево. На благоустройство участка бульвара Победы выделяли 11,72 миллиона рублей. Тогда же был существенно модернизирован и фонтан. На обновление сквера Юность понадобилось около 48 миллионов. Там на месте старого фонтана создали новый.

Кстати, обслуживание объектов тоже повысилось в цене. В 2025-м городские власти предлагали до 3,2 миллионов не за два, а за три фонтана (включая ещё и расположенный на площади Содружества).

ИА «Орелград»