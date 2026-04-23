На Орловщине рассмотрят дело об охоте на лебедя-шипуна

23.4.2026 | 12:33 Криминал, Новости

Житель Ливенского района обвиняется в незаконной охоте.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, мужчине 43 года.

Охота на данную птицу запрещена в принципе. Обвинения предъявлены по соответствующей статье (258 УК, часть 1, пункт «в»).

По текущей версии, всё случилось в текущем году в феврале у деревни Алдобаевка на берегу реки Сосны. «Обвиняемый… произвёл два прицельных выстрела в летящего по небу дикого лебедя-шипуна, занесённого в Красную книгу», – уточнили в ведомстве. Птица погибла. Напомним, что установить подозреваемого помог свидетель.

Причинённый ущерб оценили примерно в 9 тысяч рублей. Известно, что орловец уже возместил его.

Дело направлено в судебный участок №3 по Ливенскому району.

ИА «Орелград»


