На Орловщине рассмотрят дело об охоте на лебедя-шипуна

Житель Ливенского района обвиняется в незаконной охоте.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, мужчине 43 года.

Охота на данную птицу запрещена в принципе. Обвинения предъявлены по соответствующей статье (258 УК, часть 1, пункт «в»).

По текущей версии, всё случилось в текущем году в феврале у деревни Алдобаевка на берегу реки Сосны. «Обвиняемый… произвёл два прицельных выстрела в летящего по небу дикого лебедя-шипуна, занесённого в Красную книгу», – уточнили в ведомстве. Птица погибла. Напомним, что установить подозреваемого помог свидетель.

Причинённый ущерб оценили примерно в 9 тысяч рублей. Известно, что орловец уже возместил его.

Дело направлено в судебный участок №3 по Ливенскому району.

