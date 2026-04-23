Спикер облсовета выслушал «Молодой голос Орловщины»

Такое название получил новый общественный проект.

В его рамках Леонид Музалевский встретился со школьниками в Штабе общественной поддержки «Единой России».

Участниками встречи стали ученики старших классов школы №11 Орла (имени Пясецкого). За неделю до встречи они направили председателю областного парламента свои собственные предложения по развитию региона.

Во время беседы в штабе Леонид Музалевский рассказал о механизме отработки этих запросов. Также школьников подробно познакомили с деятельностью регионального Совета народных депутатов.

«Парламентаризм — это ежедневная, очень сложная работа… Только за 2025 год депутаты регионального парламента приняли 119 законов и 341 постановление», — отметил Музалевский.

В финале встречи старшеклассники получили памятные сертификаты об участии в проекте и сделали общее фото (у памятника Сергею Муромцеву — председателю первой Государственной Думы).

Также в подарок школе передали собрание произведений современных орловских писателей (в четырёх томах) и фотокнигу, посвященную 30-летию Орловского областного Совета народных депутатов.

Кроме того, Леонид Музалевский вручил памятную медаль облсовета Михаилу Артамонову – ветерану СВО, участнику региональной программы «Герои земли Орловской».

