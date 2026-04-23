Орловским фермерам дали шанс побороться за гранты

Департамент сельского хозяйства объявил сразу два отбора для фермеров.

С 24 апреля по 20 мая 2026 года департамент сельского хозяйства Орловской области будет принимать заявки на участие в отборах на получение государственной поддержки для крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Меры поддержки предусмотрены в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

Так, в 2026 году аграрии могут претендовать на два вида помощи: субсидию на возмещение части затрат и грант на развитие фермерского хозяйства. Оба направления поддержки утверждены постановлением правительства Орловской области. Субсидия на возмещение части затрат положена фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям – главам КФХ, в которых работают два и более членов его семьи. Соискатели должны быть зарегистрированы на сельских территориях или территориях сельских агломераций Орловской области. Причем регистрация должна составлять не менее 12 месяцев.

Перечень населенных пунктов на территории Орловской области, относящихся к сельским территориям и сельским агломерациям, ранее также утвердило правительство региона. В него включены все населенные пункты сельских поселений и Орловского муниципального округа, а также города Болхов, Дмитровск, Малоархангельск и Новосиль, поселки городского типа Верховье, Глазуновка, Долгое, Залегощь, Колпна, Кромы, Хомутово, Знаменка, Покровское, Змиевка, Нарышкино, Хотынец и Шаблыкино.

Субсидия предоставляется на возмещение до 60 процентов затрат (для производителей органической продукции – до 70 процентов), но не более 20 миллионов рублей, понесенных КФХ в текущем 2026 году по направлениям, утвержденным Минсельхозом РФ. Ключевыми условиями являются обязательства, которые должны дать фермеры: обеспечение ежегодного прироста объемов производства сельхозпродукции не менее чем на 7 процентов в течение двух лет с даты получения субсидии; отсутствие в предшествующем году нарушений запрета на выжигание сухой растительности на сельхозземлях.

Сделки купли-продажи должны совершаться между лицами, не являющимися взаимозависимыми. Также обязательным условием является внесение сведений о земельных участках, которые используют фермеры, в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения. Условиями отборов допускается одновременное получение субсидии и гранта на развитие, если проектом грантополучателя не предусмотрены затраты, возмещаемые в рамках субсидии. Размеры субсидий зависят от объема затрат КФХ, а размеры гранта – от доли собственных средств, вложенных в проекты фермерами.

Как уже рассказывал «Орелград», грант в размере до 5 миллионов рублей положен при софинансировании не менее 10 процентов стоимости проекта, до 30 миллионов рублей – при софинансировании не менее 40 процентов. Для проектов в животноводстве (при привлечении инвестиционного кредита и содержании не менее 500 голов КРС или 2500 голов овец или коз) размер гранта может быть увеличен на 1 миллион рублей. Использовать грант фермер должен в течение максимум 18 месяцев, причем он должен еще и обеспечить трудоустройство новых работников.

