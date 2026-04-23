В Орле прощаться с бывшим митрополитом будут всю ночь

Бывший митрополит Орловский и Болховский Антоний (Черемисов) ушёл из жизни сегодня утром.

Патриарх Кирилл выразил свои соболезнования в связи с этим событием.

Завтра, 24 апреля, покойного доставят в Богоявленский собор. Это произойдёт в 16 часов 30 минут. Проститься с митрополитом Антонием смогут все желающие. Храм будет открыт всю ночь.

В субботу, 25 апреля, в 10 часов нынешний митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит отпевание. Богослужение пройдёт здесь же, в Богоявленском соборе.

Информацию сообщили в Орловской митрополии.

Напомним, Антоний (Черемисов) служил в Орле с 2011 по 2019 годы (сначала как архиепископ Орловский и Болховский, затем — как Орловский и Ливенский). Местом его пребывания на покое также определили наш город.

