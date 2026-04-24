Департаменты «вмонтировали» в систему юридической помощи

Соответствующее постановление издало правительство региона.

Правительство Орловской области расширило перечень органов и учреждений, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи. Масштабное объединение призвано охватить максимальное количество сфер жизни граждан. Так, в перечень вошли: департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, в сферу которого входят социальные и кадровые вопросы, а также департаменты образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, госимущества, ЖКХ, промышленности, сельского хозяйства, департаменты надзорной деятельности, региональной безопасности и градостроительства.

Также в систему включено областные управления ветеринарии и лесами, Управление ЗАГС, БУ ОО «МФЦ» и «Межрегиональное бюро технической инвентаризации». Как следует из постановления правительства, произведенное объединение ресурсов различных ведомств должно сделать процесс получения гражданами бесплатной юридической помощи более структурированным и эффективным. В ближайшее время планируется провести специальное межведомственное совещание, чтобы окончательно скоординировать действия всех структур.

Напомним, чуть ранее на совместном заседании комитета по законодательству Орловского областного Совета народных депутатов и Адвокатской палаты обсуждался вопрос о создании государственного юридического бюро. Участники отметили, что создание такого бюро и цифровизация услуг – это ключевые аспекты для повышения доступности и качества бесплатной юридической помощи для всех жителей региона. На заседании выступила представитель Управления Минюста России по Орловской области Карина Гольцман.

«Карина Гольцман подчеркнула, что в настоящее время основополагающей задачей является создание государственного юридического бюро и внедрение использования гражданами сервисов ФГИС «Правовая помощь». Создание государственного юридического бюро существенно повысит эффективность и доступность бесплатной юридической помощи для жителей региона, способствуя дальнейшему развитию правовой грамотности и защиты прав граждан», – сообщило по этому поводу региональное Управление Минюста.

Кроме того, Карина Гольцман отметила, что создание в регионах государственных юридических бюро ведется по поручению президента Владимира Путина. В 78 регионах такие бюро уже созданы, однако Орловская область входит в число шести регионов, где работа в данном направлении не ведется. При этом она подчеркнула, что преимуществом госюрбюро является возможность предоставления автомобилей для выездов юристов в отдаленные районы.

«Также она отметила, что Министерством активно проводит работу по цифровизации процесса оказания бесплатной юридической помощи», – сообщила пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов. Вопрос о создании государственного юрбюро и расширении спектра оказания бесплатной юридической помощи в последнее время обсуждался в регионе неоднократно. Необходимость создания такого бюро особенно актуальна в контексте поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Об этом, в частности, говорилось на рабочем совещании, которое чуть раньше прошло в Орловском филиале фонда «Защитники Отечества». Участники того совещания также обсудили создание государственного юридического бюро, рассматривая этот шаг как важный инструмент для обеспечения ветеранов и действующих военнослужащих квалифицированной правовой поддержкой и социальной защитой.

