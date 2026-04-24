В Ливнах выявили 157 пьяных водителей

Госавтоинспекция представила отчет на рабочем совещании в мэрии.

В Ливнах в 2025 году было зарегистрировано 397 дорожно-транспортных происшествий, что на 84 ДТП меньше, чем было годом ранее. В минувшем году в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах города и Ливенского района три человека погибли и 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Тяжесть последствий ДТП увеличилась с 5,8 процента в 2024 году до 13,9 процента в 2025 году. Такая информация была озвучена на рабочем совещании у главы Ливен.

Как пояснили в администрации города, с основным докладом по этому вопросу выступила инспектор дорожно-патрульной службы отделения Госавтоинспекции МО МВД РФ «Ливенский» Юлия Калашникова. В своем отчете она также отметила, что в 2025 году водители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили 15 ДТП. По сравнению с 2024 годом количество таких инцидентов сократилось на восемь ДТП.

«За прошедший период 2025 года сотрудниками отделения Госавтоинспекции было выявлено 5684 нарушений норм и правил дорожного движения, что на 17,2 процента ниже уровня предыдущего года, – доложила также Юлия Калашникова. – В 2025 году выявлено 157 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, что составляет 2,8 процента от общего количества выявленных нарушений. Значительная доля нарушений совершена пешеходами – 815 фактов, или 14,4 процента от общего числа нарушений. На территории города и района зарегистрировано 24 ДТП с участием детей (в 2024 году – 14)».

В администрации Ливен добавили, что сотрудники местного отделения Госавтоинспекции на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения, контролю за техническим и эксплуатационным состоянием транспортных средств и средств организации движения. «Сотрудники ведут активную работу по пропаганде безопасного поведения участников дорожного движения, проводят профилактические мероприятия и беседы, в том числе в образовательных организациях», – подытожили в мэрии.

