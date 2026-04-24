В Орловской области управляющую компанию обязали устранить плесень

Прокуратура добилась ремонта в многоквартирном доме в Глазуновке.

Как сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда, рассмотрен и удовлетворен иск районного прокурора к ООО «Глазуновская управляющая компания». Прокурор просил о понуждении ответчика к проведению ремонтных работ в многоквартирном жилом доме и обязать его обеспечить надлежащее содержание общего имущества. Подаче иска предшествовало проведение прокурорской проверки, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения, создающие угрозу для здоровья и комфорта жильцов. Прокуратура детально перечислила их в своем исковом заявлении. Так, на потолке и стенах были обнаружены трещины штукатурного слоя и отслаивание отделочных покрытий. Также было зафиксировано образование плесени и потеки влаги. В одной из комнат обследованной прокурором квартиры на стенах и потолке также были обнаружены плесень, потеки влаги и отслоение штукатурки и обоев.

Причиной перечисленных проблем, как установила прокурорская проверка, стало нарушение требований по гидроизоляции крыши. По сути, из-за некачественной кровли вода годами разрушала конструкции и внутреннюю отделку. В судебном заседании представитель «Глазуновской управляющей компании» исковые требования признал в полном объеме. УК не стала оспаривать факты нарушений и необходимость их устранения.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что управляющая компания не принимает должных мер к обеспечению ремонта и надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома. А это напрямую влечет за собой нарушение жилищных прав собственников, нанимателей муниципального жилья и всех, кто проживает в этом доме, на безопасные и благоприятные условия. В связи с этим суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Он обязал управляющую компанию провести работы по ремонту и надлежащему техническому содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома. В первую очередь предстоит восстановить гидроизоляцию крыши и устранить последствия протечек внутри помещений. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано. Однако с учетом признания иска ответчиком вероятность отмены решения довольно мала.

ИА “Орелград”