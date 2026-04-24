На Орловщине переименуют канал оповещения о воздушных опасностях

24.4.2026 | 12:15 Новости, Общество, Происшествия

Ресурс доступен в мессенджере «МАКС».

Он сменит название с «ВНИМАНИЕ ВСЕМ | ОПОВЕЩЕНИЕ | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» на «РСЧС Орловская область». Это произойдёт с 28 апреля.

Перемена планируется в связи с переходом к общероссийскому стандарту.

Содержание канала не изменится. Его по-прежнему будут использовать, чтобы оповещать население о ракетной, авиационной и беспилотной опасностях, неблагоприятной и опасной погоде, а также опасности, связанной с угрозой или возникновением чрезвычайных ситуаций.

ИА «Орелград»


