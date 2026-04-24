В Орле в онкодиспансере освоили новый вид исследования

Здесь впервые выполнили биопсию сторожевого лимфоузла в паховой области.

Как рассказали в учреждении, ранее таких случаев не было. Причина в том, что гинекологические опухоли часто приходится лечить уже на поздних стадиях.

«К сожалению, из-за деликатности темы многие женщины откладывают визит к врачу… Но в этом случае всё сложилось иначе», – рассказали в диспансере.

Ранняя диагностика позволила применить передовую методику (которую здесь использовали только при меланоме, а также опухолях молочной железы).

«Накануне операции пациентке ввели радиоизотопный препарат в зону образования. По лимфатическим путям он перемещается в первые лимфатические узлы, куда теоретически могут пойти и опухолевые клетки. С помощью специального гамма-датчика мы находим два-три первых узла, аккуратно удаляем их через один небольшой разрез и отправляем на гистологическое исследование. Если они чистые – диагноз подтверждается, а основная группа лимфоузлов остаётся нетронутой», – рассказал заведующий отделением общей онкологии Марат Каряев.

В итоге дело обошлось одним небольшим разрезом и двумя удалёнными узлами. Пациентка, обратившись к врачу на ранней стадии, избавила себя от более серьёзного хирургического вмешательства — с более тяжёлыми последствиями.

