На Орловщине создали спецкомиссию по распределению грантов

Соответствующий приказ издал департамент сельского хозяйства.

Департамент сельского хозяйства Орловской области издал приказ о создании комиссии по отбору проектов для предоставления грантов. Из преамбулы документа следует, что комиссия создана для реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области», утвержденной постановлением правительства региона. Новый коллегиальный орган возглавила Евгения Суровцева, член правительства Орловской области – руководитель департамента сельского хозяйства.

Помимо чиновников с состав комиссии включены представители банковского сектора, Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина, Орловского облпотребсоюза, Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер Орловской области», Совета «Орел-АККОР», Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов ЦФО «Консалтинг и аудит», Орловского регионального отделения Фонда «Защитники Отечества», Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина, Орловской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ.

Комиссия является коллегиальным органом, который будет работать при департаменте сельского хозяйства на безвозмездной основе. Ее основной задачей является отбор проектов для определения получателей грантов на развитие фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также грантов «Агромотиватор». Комиссия также будет согласовывать изменения в планы расходов грантов, решать вопросы продления сроков использования указанных грантов, внесения изменений в бизнес-планы и соглашения, которые грантополучатели заключают с департаментом.

Внесение изменений бизнес-планы и соглашения возможно в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Комиссия будет проводить свои заседания по мере необходимости. Они считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов коллегиального органа. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих, путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

Работать она будет на условиях конфиденциальности, чтобы исключить потенциальный конфликт интересов. Из документа следует, например, что члены комиссии не вправе передавать третьим лицам информацию о рассмотрении заявок на участие в отборе. «Члены комиссии не разглашают и не используют в целях, не связанных со служебной деятельностью, сведения, содержащиеся в документации, представленной для участия в отборе», – подчеркнуто в документе.

