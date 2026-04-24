Во Мценске проверили взносы на капремонт многоквартирных домов

Проверяющих интересовали дома с муниципальными помещениями.

Контрольно-счетная палата города Мценска отчиталась о результатах проверки результативности использования средств местного бюджета, уплаченных в качестве взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Было установлено, что за период 2022-2024 годов управление по муниципальному имуществу платило взносы на капремонт домов, в которых имеются муниципальные помещения. Всего было уплачено 16,14 миллиона рублей, причем суммы год от года росли.

Если в 2022 году из городского бюджета взносы были оплачены на сумму 2,98 миллиона рублей, то в 2023 году они составили 5,62 миллиона рублей, в 2024 году — 7,54 миллиона рублей. Согласно информации, размещенной на официальном сайте ЕИС «Закупки», за проверяемый период во Мценске был проведен капитальный ремонт в 21 многоэтажном доме, в которых имеются муниципальные помещения, на сумму 224,92 миллиона рублей.

«В ходе выборочной проверки соответствия общей площади жилых помещений, указанной в Выписках из реестра муниципального имущества с общей площадью, указанной в реестрах помещений к ежемесячным счетам Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» установлены расхождения площадей жилых помещений как в сторону увеличения общей площади, так и в сторону уменьшения», – сообщает КСП.

В ходе выборочной проверки ежемесячных счетов было установлено, что в 2022-2024 годы региональным фондом капитального ремонта начислялись взносы по помещениям, которые отсутствуют в «Выписках из реестра муниципального имущества Мценска», представленных к проверке. Таким образом, считают аудиторы, в проверяемом периоде управлением по муниципальному имуществу были необоснованно оплачены взносы на капремонт помещений, которых нет в реестре. Однако сумма этих взносов была невелика – всего 20 576,25 рубля.

«По итогам контрольного мероприятия направлено представление в адрес управления по муниципальному имуществу города Мценска. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе города Мценска, в Мценскую межрайонную прокуратуру, в Мценский городской Совет народных депутатов», – говорится в отчете КСП.

ИА “Орелград”