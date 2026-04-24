Клычков о Лежневе: «Вы не стоите и мизинца этого человека. И он по-прежнему мой друг»

Губернатор Орловской области заступился за советника.

На сессии облсовета 24 апреля прозвучали вопросы о советнике губернатора Сергее Лежневе, которого судят за мошенничество и т.д. Андрей Клычков ответил критикам.

«Вы не стоите и мизинца этого человека. И он по-прежнему мой друг. И я, знаете, в жизни для себя определил несколько приоритетов. Вот в них я друзей не забываю. За два года событий для меня непростых я разобрался во многих вещах. Я могу вам сказать, что Сергей Владимирович сделал гораздо больше, чем многие сидящие в этом зале, для того, чтобы спасти жизни людей, как на Орловщине, так и за ее пределами. И не жалел себя. И в отличие от вас, уважаемые коллеги, уж меня извините, вы сегодня так много про меня сказали (которые дарят мне рупор, еще какую-нибудь ерунду). Вы считаете гордостью не платить налоги в Орловской области. Вы считаете возможным уйти в сторону от темы СВО. А я неоднократно говорил, и заявлю эту позицию дальше. Для меня это водораздел. Сегодня вы либо со страной помогаете, либо нечего комментировать».

«Руслан Викторович, вы Чацкого знаете? – поинтересовался Клычков и вольно процитировал часть монолога из комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова. – Грабительством богаты. Поют все песнь одну и ту же. Защиту от суда нашли в родстве, в друзьях, газетка грязных и деньгах от продажи разных вещей…

Также губернатор отметил, что Лежнев «не нашел 40 млн рублей на залог».

«На первом этапе был вопрос, можно ли внести. Так вот, наверное, помимо друга в моем лице, у него есть друзья еще, которые по миллиарду рублей вкладывали в СВО, покупая гуманитарку, каждый день, возя туда, на передовую в бронежилетах и в касках, а не сидя в барбершопе и наблюдая, как происходит на войне. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы определимся. Я, честно, очень терпеливый человек. И очень люблю наслаждаться происходящим процессом и видеть, как много удивительно выглядит. Так вот еще раз я вам скажу. Для меня является водоразделом желание людей участвовать в развитии региона, участвовать в поддержке СВО, а все остальное – болтовня».

Напомним, Сергей Лежнев был задержан в мае 2024 года. В декабре 2025 прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении советника губернатора и еще ряда лиц. Им инкриминируют создание преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ) и легализацию преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). В январе 2026 года Советский районный суд Орла начал рассмотрение дела по существу. Фигуранты вину не признают.

