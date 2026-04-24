В Орле отметили 120‑летие российского парламентаризма

27 апреля в 1906 году начала работу первая Государственная дума Российской империи.

Памятные мероприятия в Орле стартовали с церемонии возложения цветов к бюсту Сергея Андреевича Муромцева — председателя первой Думы, который провёл детство и юность на Орловщине. Далее в круглом зале администрации региона состоялся показ фильма об итогах работы VII созыва Орловского областного Совета. Акцент в ленте был сделан на слаженной работе парламента в период пандемии коронавируса и проведения СВО.

Председатель областного Совета Леонид Музалевский поздравил собравшихся с Днём российского парламентаризма и поблагодарил коллег:

«Сегодня Россия вновь переживает судьбоносные времена. И урок Муромцева для нас прост и понятен: только вместе, только опираясь на закон, на внутренние моральные убеждения, на преданность Отечеству, мы пройдем через любые трудности. Спасибо депутатам всех фракций облсовета, коллегам из исполнительной власти за огромную совместную работу. Уходящая пятилетка запомнится как время ответственных решений и реальной помощи фронту».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков также выразил благодарность депутатам, отметив конструктивную работу созыва и эффективное взаимодействие парламентариев с исполнительной властью. Это позволило обеспечить поддержку фронта и стабильное развитие области.

Финальным моментом торжественной части стала церемония награждения. Их вручали спикер заксобрания, губернатор и главный федеральный инспектор по Орловской области Эдуард Голованев. Участники СВО и ветераны боевых действий Алексей Моргунов, Олег Трунов, Ярослав Харкевич получили памятные медали облсовета «За самоотверженность и патриотизм». Представители депутатского корпуса – награды за вклад в законотворчество, трудовые достижения и поддержку военнослужащих в зоне СВО. Отмечены зампреды облсовета Иван Грачёв и Владислав Числов, зампреды комитетов Михаил Жилин, Иван Митин, Юлия Мальфанова, депутат Елена Астахова. Ряду парламентариев вручили Почётные грамоты и Благодарности регионального парламента и главы региона.

Также удостоен нагрудного знака и диплома «Горячее сердце» 12‑летний Артём Стефанов — ученик школы № 50 города Орла. В июне 2025 года подросток проявил мужество: он помог бабушке и пожилой соседке выбраться из пожара, а до приезда МЧС предупредил соседей о возможной опасности.

ИА “Орелград”