Мценские депутаты определились с пенсиями

Пенсионные положения для муниципальных служащих приведены в соответствие с обновленным законодательством.

Мценский городской Совет народных депутатов утвердил изменения в порядок назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также в порядок ежемесячной доплаты к пенсии людям, замещавшим муниципальные должности. Решения вступают в силу не ранее 1 мая 2026 года.

Поправки в положение о пенсии за выслугу лет уточняют перечень необходимых документов. Теперь при обращении за пенсией требуется справка Социального фонда России о назначении страховой пенсии по старости или инвалидности, а в последнем случае — также справка медико-социальной экспертизы. Кроме того, введено правило: при перерасчете пенсии за выслугу лет ее размер не может быть ниже 3000 рублей в месяц.

Важное изменение касается приостановления выплат. Если муниципальный служащий, получающий пенсию за выслугу лет, вновь поступает на государственную службу РФ, занимает госдолжность регионального уровня, муниципальную должность или должность муниципальной службы, то он обязан в течение пяти рабочих дней уведомить об этом администрацию города. Выплаты ему будут приостановлены, но после увольнения с такой должности доплата к пенсии возобновляется по заявлению экс-чиновника, но уже из расчета размера месячного денежного содержания на день обращения.

Также уточнен состав денежного содержания, исходя из которого рассчитывается пенсия. Туда включены должностной оклад, надбавки за выслугу лет и особые условия, за допуск к гостайне и ежемесячное денежное поощрение. Второй блок поправок касается ежемесячной доплаты к пенсии для бывших глав города, председателей горсовета и других чиновников, замещавших муниципальные должности на постоянной основе. Теперь доплата не назначается тем, чьи полномочия были прекращены из-за нарушений антикоррупционного законодательства, в частности, за несоблюдение ограничений и запретов.

При расчете доплаты из страховой пенсии вычитаются не только сама пенсия, но и фиксированная выплата к ней, а также повышения фиксированной выплаты. Кроме того, для расчета среднемесячного заработка берется период за последние 12 полных месяцев замещения должности, предшествовавших дню прекращения полномочий. Если же гражданин обращается за доплатой позднее, используется заработок действующего чиновника, работающего на аналогичной должности прямо сейчас. Порядок приостановления и возобновления выплат унифицирован с общими правилами. То есть теперь при поступлении на госслужбу или замещении муниципальной должности доплата приостанавливается, а после увольнения возобновляется с перерасчетом.

ИА “Орелград”