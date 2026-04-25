Окружные власти потратили почти полмиллиарда рублей за три месяца

Администрация Орловского округа отчиталась об исполнении бюджета.

Администрация Орловского муниципального округа представила отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2026 года. Он будет рассмотрен на очередном заседании местного парламента. Из отчета следует, что доходы составили почти 493 миллиона рублей, а расходы – чуть более 493,5 миллиона. Дефицит при этом сложился на уровне 865,3 тысячи рублей. В структуре доходной части безвозмездные поступления из областного бюджета заняли больше половины – всего округ получил 255,5 миллиона рублей.

Налоговые доходы местной казны за отчетный период времени составили 180,5 миллиона рублей, или 36,6 процента от всех поступлений. Годовой план при этом был исполнен на 16,4 процента. Неналоговые доходы местные власти оценили в 56,9 миллиона рублей, причем план года уже исполнен на 38,1 процента. Основным налоговым источником поступлений традиционно остается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Он принес в казну 131,29 миллиона рублей, что составляет 72,7 процента всех налоговых доходов. Исполнение по НДФЛ составило 17,1 процента к годовому плану.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) принес в бюджет 13,05 миллиона рублей, налог по упрощенной системе налогообложения (УСН) – 914,86 тысячи рублей, земельный налог – 17,82 миллиона рублей, налог на имущество физических лиц – 2,72 миллиона рублей. Интересно, что патентная система налогообложения показала отрицательное значение – минус 3,19 миллиона рублей. Чиновники объяснили это уменьшением налога на сумму страховых взносов, добавив, что образовавшаяся переплата была зачтена на Едином налоговом платеже.

Расходная часть бюджета за первый квартал ткущего года исполнена на 15,7 процента к годовому плану, а всего было потрачено 493,54 миллиона рублей. Из них 386,53 миллиона рублей было профинансировано в рамках реализации муниципальных программ, а оставшиеся 107 миллионов – это так называемая непрограммная часть. Окружные власти отмечают, что расходы на социальную сферу составили 70,3 процента от всех трат, или 346,77 миллиона рублей. Так, на сферу образования было потрачено 301,1 миллиона рублей (61 процент всех расходов), на культуру – 29,82 миллиона рублей (6 процентов), на социальную политику – 12,62 миллиона рублей (2,6 процента), на физическую культуру – 3,2 миллиона рублей (0,7 процента).

Отмечают власти и тот факт, что значительная часть бюджетных средств за первые три месяца текущего года была направлена на заработную плату с начислениями – 331,5 миллиона рублей. На оплату коммунальных услуг было потрачено 40,19 миллиона рублей, на питание воспитанников детсадов и школьников – 17,66 миллиона рублей.

