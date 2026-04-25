День исторической памяти проведут в Орле

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала проведение Дня исторической памяти в честь 19-летия присвоения Орлу почетного звания «Город воинской славы». Как сообщили организаторы, мероприятие пройдет 27 апреля в 13:00 в стенах учреждения. Сотрудники библиотеки расскажут гостям о многовековой истории города, который не раз вставал на пути врага, давая отпор захватчикам.

В библиотеке это событие называют «гимном любимому городу» – Городу-солдату, Городу первого салюта, Городу воинской славы и Городу-труженику. «Все, кто любит свой родной край и интересуется его прошлым, смогут совершить необычное путешествие в историю Орла, чья судьба неразрывно связана с военной летописью России», – отметили в «Бунинке».

Почетное звание «Город воинской славы» было присвоено Орлу 27 апреля 2007 года указом президента РФ «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Основанием для присвоения звания стали события Великой Отечественной войны. Напомним, город Орел был захвачен немецко-фашистскими войсками 3 октября 1941 года 4-й танковой дивизией 2-й танковой группы Гудериана. Город находился в оккупации до августа 1943 года.

В период оккупации в Орле активно формировались подпольные группы, в том числе молодежные. Город был освобожден 5 августа 1943 года в ходе Орловской стратегической операции «Кутузов», которая стала частью Курской битвы. В тот же день в Москве прозвучал первый в истории Великой Отечественной войны салют в честь освободителей Орла и Белгорода. Поэтому Орел называют городом первого салюта. 8 мая 2010 года на бульваре Победы была торжественно открыта стела из бордового гранита. На ней изображен герб города и размещен текст указа президента о присвоении Орлу почетного звания «Город воинской славы».

Между тем в «Бунинке» завершает свою работу книжная выставка «Древние города земли Орловской», открывшаяся 1 апреля. Центральным экспонатом является книга Владимира Неделина «Древние города земли Орловской», изданная в 2012 году. Она рассказывает о судьбе малых городов края – Болхова, Мценска, Новосиля, Ливен и Кром – в период с XII по XVIII век. О Ливнах на выставке можно узнать из книг Пясецкого «Исторические очерки города Ливен и его уезда…», Бондарева «Летопись города Ливны» и «Древний город Ливна», а также из книги-альбома «Ливны».

Мценску посвящены издания Аниканова «На древней земле вятичей…» и Макашова «Ровесник Москвы» и «В центре России» (к 850-летию города), а также книга Майорова «Русь Верховская» и сборник «Мценский край». Завершают экспозицию фотоальбомы «Орловская губерния. Страницы фотолетописи» и «Орловская губерния. Летопись Орловского края на старых открытках» и книга-альбом «Века над Окой». Выставка рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей Орловского края.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”