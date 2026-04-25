Подрядчик отсудил плату за ремонт школы в Хотынце

Суд частично удовлетворил иск подрядчика к отделу образования Хотынецкого района.

Спор между курским ООО «БизнесСтройПроект» и отделом образования администрации Хотынецкого района рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Компания просила о взыскании с местных чиновников платы за фактически выполненные работы по капитальному ремонту школы. Интересно, что суд уменьшил первоначальную сумму иска на 393,5 тысячи рублей, учтя недостатки и невыполненные работы.

Из материалов дела следует, что в апреле 2024 года отдел образования Хотынецкого района заключил с подрядчиком муниципальный контракт на капитальный ремонт здания Хотынецкой средней школы им. С.Г. Поматилова, расположенной в поселке Хотынец. Общая стоимость контракта составляла более 119,5 миллиона рублей. Срок окончания работ был установлен до 1 августа 2025 года.

В ходе исполнения контракта между сторонами возникали определенные разногласия. Так, подрядчик указывал на несвоевременную передачу ему строительной площадки и необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию. Стороны довольно долго вели обширную переписку. Смета была скорректирована только в декабре 2024 года. И в тот же день заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое вступило в силу 20 декабря 2024 года.

Подрядчик настаивал, что до этого момента он успел выполнить работы по ремонту системы отопления на сумму 2,74 миллиона рублей и направил заказчику акты, которые тот не подписал и оплату не произвел. Чиновники возражали против удовлетворения иска, указав, что подрядчик не представил акт гидравлических испытаний, сертификаты на сварочный аппарат и электроды, журнал сварочных работ и допуск сварщика. По версии отдела образования, без этих документов провести проверку качества работ не представлялось возможным.

Для определения объема и качества фактически выполненных работ суд назначил строительную экспертизу. Эксперты провели визуально-инструментальный осмотр системы отопления и установили, что она находится в исправном и работоспособном состоянии. Правда, некоторые недостатки все же были обнаружены. Так, эксперты указали на некачественное сварное соединение со следами коррозии, два радиатора были установлены с перекосами, а четыре радиатора – не смонтированы.

С другой стороны, недостатки были признаны существенными, но устранимыми. Эксперты также установили, что ряд работ, указанных в акте, подрядчиком фактически не выполнялся, а часть работ была выполнена в меньшем объеме, чем предъявлено к приемке. Суд принял контррасчет ответчика, признав его верным, и удовлетворил иск частично. Он постановил взыскать с отдела образования в пользу подрядчика 2,35 миллиона рублей задолженности за выполненные работы.

