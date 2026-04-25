Суд завершил конкурсное производство в отношении ливенского застройщика

Компания «Строй-Проект-Сервис» пришла к предсказуемому финалу.

Арбитражный суд Орловской области вынес определение о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Строй-Проект-Сервис» — компании-застройщика, которая в свое время строила многоквартирный дом в городе Ливны. Дело о банкротстве длилось с 2017 года. Оно было возбуждено 10 марта 2017 года по заявлению гражданки, в августе 2017 года суд ввел процедуру наблюдения. Но только в июле 2023 года должник был признан банкротом, тогда же открыли конкурсное производство.

В ходе инвентаризации имущества компании в конкурсную массу было включено незалоговое имущество (восемь жилых и шесть нежилых помещений, которые были реализованы за 27,45 миллиона рублей) и залоговое имущество (одно жилое и 16 нежилых помещений). В последнем случае было реализовано одно жилое и четыре нежилых помещения на сумму 14,14 миллиона рублей. Оставшиеся 12 нежилых помещений залоговые кредиторы оставили себе.

Кроме того, было выявлено имущество, не подлежащее реализации: три земельных участка под многоквартирным домом перешли в общую долевую собственность, а также места общего пользования – коридоры и лестничные клетки, на которые был зарегистрирован отказ от права собственности. Транспортные средства компании, а именно прицеп и бульдозер, были признаны непригодными, списаны и сняты с учета в 2025 году.

На текущий момент за должником не зарегистрировано никакого недвижимого имущества, установил суд. Конкурсный управляющий пытался привлечь к субсидиарной ответственности несколько контролирующих должника лиц, но летом 2025 года суд в этом отказал. В целом в реестр кредиторов были включены требования на общую сумму 248,21 миллиона рублей, причем во вторую очередь требований была включена задолженность перед работниками. Она составляла 759,29 тысячи рублей и была погашена в полном объеме.

Третья очередь содержала требования кредиторов на общую сумму 1,82 миллиона рублей и также была погашена на 100 процентов, а вот четвертая очередь требований на 94,05 миллиона рублей погашена на 50,7 процента. Также полностью выполнены требования участников строительства о передаче им помещений, на общую сумму 151,5 миллиона рублей.

Суд установил, что конкурсным управляющим проведены все необходимые мероприятия. На текущий момент реализовано все ликвидное имущество, проведены расчеты с кредиторами, закрыты счета компании-должника, сданы документы по личному составу в архив администрации города Ливны, а в налоговую инспекцию направлен ликвидационный баланс. Продление конкурсного производства суд признал нецелесообразным и постановил его завершить. Определение суда является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации компании.

ИА “Орелград”