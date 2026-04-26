КСП города Мценска вскрыла более двух тысяч нарушений

26.4.2026 | 10:00 Закон и порядок, Новости

Аудиторы отчитались о своей работе в минувшем году.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Контрольно-счетная палата города Мценска представила отчет о своей деятельности. Из него следует, что всего в 2025 году было проведено 13 контрольных и 70 экспертно-аналитических мероприятий. Проверено 33 объекта контроля, в том числе восемь структур органов местного самоуправления и 25 бюджетных учреждений. Общий объем проверенных средств за 2025 год составил 497,31 миллиона рублей. По результатам проведения контрольных мероприятий за год было выявлено 2187  нарушений на общую сумму 119,08 миллиона рублей.

Так, было вскрыто 36 нарушений в ходе исполнения бюджетов, на общую сумму 270,6 тысячи рублей. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской и финансовой отчетности потянули на 3,2 миллиона рублей – всего было выявлено 266 таких случаев.  Наибольшее количество нарушений – 1778 случаев на сумму 17,6 миллиона рублей – были вскрыты в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью.

А по финансовому объему лидерами стали нарушения при проведении муниципальных закупок – за минувший год было зафиксировано 86 таких случаев на общую сумму 97,98 миллиона рублей. То есть на эту сферу пришлось 82,3 процента от общей суммы нарушений. КСП пояснила, что в 2025 году основная часть нарушений и недостатков была связана с нарушениями порядка разработки и реализации муниципальных программ и исчисления заработной платы, нарушениями порядка формирования и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными учреждениями,  нарушениями порядка учета и ведения реестра муниципального имущества и т.д.

Также были выявлены факты неэффективного расходования средств бюджета города Мценска  на общую сумму 827,7 тысячи рублей. По итогам проверок было устранено 15 нарушений и недостатков на общую сумму 424,1 тысячи рублей. В 2025 году КСП города Мценска в адрес руководителей объектов контроля направила 23 представления. Они были рассмотрены, в результате девять должностных лиц получили  дисциплинарные взыскания в виде выговоров и замечаний. В органы прокуратуры и правоохранительные органы КСП в прошлом году направила 18 материалов.

