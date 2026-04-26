В Ливенском районе разрешат купаться только по выходным?

Администрация Ливенского района определилась с планами на новый купальный сезон.

Администрация Ливенского района своим постановлением утвердила перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в купальный сезон 2026 года. Из документа следует, что жители и гости района смогут отдыхать у воды только на двух официальных пляжах. Причем купаться они, судя по тексту документа, смогут только по выходным и в строго ограниченные часы.

В частности, в документе определены два официальных места для организованного массового отдыха населения на воде: водохранилище «Ключевское» на территории Здоровецкого сельского поселения и река Ливенка Лесная в районе деревни Семенихино Дутовского сельского поселения. Именно там будут работать оборудованные пляжи, которые официально пройдут проверку контролирующих органов и получат соответствующие паспорта. За безопасностью отдыхающих там будут следить спасатели.

Что любопытно, купальный сезон в Ливенском районе продлится только два месяца – с 1 июня по 31 июля 2026 года. Для сравнения, в Орле купальный сезон завершается 31 августа. При этом ливенские пляжи, похоже, не будут работать ежедневно. Администрация района распорядилась установить такой режим работы пляжей на время купального сезона: суббота и воскресенье с 10:00 до 17:00 часов.

Таким образом, искупаться в официально разрешенных местах, видимо, можно будет только по выходным дням и в светлое время суток. Ответственность за организацию работы пляжей возложена на отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации Ливенского района. Общий контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя главы администрации района.

Также власти района напомнили местным жителям о важности соблюдения правил безопасности на воде и настоятельно рекомендовали купаться исключительно в оборудованных местах, где ведется дежурство спасателей и проведена подготовка дна акватории. Постановление уже вступило в силу.

