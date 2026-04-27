Фейерверк и шествие: в Орле запланировано более 50 праздничных мероприятий

Сегодня уже реализуются проекты и акции, сообщил мэр Юрий Парахин.

Градоначальник выступил на совещании 27 апреля. В Орле стартовали акции «Поем всем двором», «Парад перед домом ветерана», «Окна победы» и «Георгиевская лента». С 7 по 9 мая на различных городских локациях пройдут акции, тематические вечера, концертные программы. Также запланировано поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с вручением памятных подарков.

9 мая в 9:00 в сквере Танкистов пройдет торжественная церемония подъема дубликата Красного Знамени Победы, митинг памяти, церемония возложения цветов.

В 11 часов на площади Ленина начнется торжественное шествие войск Орловского территориального гарнизона.

В 13:00 будет дан старт шествию «Бессмертного полка».

С 17:00 до 23:00 выступят творческие коллективы и солисты учреждений культуры. В парках города состоятся интерактивные праздничные программы, марафоны, семейные спортивные эстафеты.

Праздничный фейерверк в 22:00.

Особое внимание при проведении праздничных мероприятий будет уделено вопросам безопасности, подчеркнул Юрий Парахин. В настоящее время совместно с управляющими компаниями проверяется состояние укрытий.

Идет проверка готовности сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Через средства массовой информации будет организовано информирование населения о мерах личной безопасности в случае угрозы атаки БПЛА, авиационной и ракетной опасности, порядке действий в случае обнаружения бесхозяйственных предметов.

В целях осуществления контроля за потоками людей по периметру мест проведения массовых мероприятий будут выставлены металлические барьеры, организованы контрольно-пропускные пункты с рамками металлодетекторов. Для оказания содействия сотрудникам полиции и Росгвардии в обеспечении общественного порядка будут задействованы народные дружинники и члены «Бригады Катукова».

С целью обеспечения безопасности дорожного движения принято постановление о запрете стоянки и движения транспортных средств в местах проведения массовых и уличных мероприятий и 100-метровой зоне от них. 9 мая для блокирования доступа транспортных средств на площадь Ленинска и в сквер Танкистов будет установлена дорожная техника.

В администрации города разработаны речевые модули и схемы эвакуации людей из мест проведения массовых мероприятий в случае поступления сигнала о ракетной опасности.

