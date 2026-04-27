«Спецавтобаза» объяснила уборку дорог в дождь

Она проводится в Заводском и Железнодорожном районах Орла.
«Уборка дорожного покрытия в дождливую погоду на первый взгляд может показаться нецелесообразной», – признали на предприятии.
Однако коммунальщики пояснили, что в такую погоду на дорогах скапливается не только вода, но также обычный мусор, листья, грязь и песок. Если всё это не убирать, то забиваются стоки ливневой канализации.
Кроме того, затрудняется движение транспорта и пешеходов по самой дороге. На покрытии появляется налёт, который, высыхая, создаёт проблемы.
Уточняется, что уборка ведётся, в том числе, на улицах Розы Люксембург и 2-й Курской.
