Лишенные прав родители получат помощь юристов бесплатно

На Орловщине снова расширили рамки системы бесплатной юридической помощи.

Соответствующий законопроект был рассмотрен депутатами Орловского облсовета по инициативе профильного комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности. Он расширяет перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, и одновременно уточняет уже действующие нормы в связи с изменениями федерального законодательства.

Согласно законопроекту, право на получение бесплатной юридической помощи предоставляется новой категории граждан, а именно: орловцам, лишенным родительских прав или ограниченным в родительских правах. Получать бесплатные консультации юристов они смогут по вопросам, связанным с восстановлением в родительских правах и отменой ограничения родительских прав.

Законодательная инициатива была разработана на основании предложения уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Константина Домогатского. Родители, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и стремящиеся восстановить свои права на ребенка, смогут рассчитывать на квалифицированную юридическую поддержку за счет государства. Одновременно законопроект приводит областное законодательство в соответствие с недавно принятым Федеральным законом от 23 марта 2026 года № 64-ФЗ, который расширил перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь на федеральном уровне.

В него, в частности, включены: люди, ходатайствующие о признании их вынужденными переселенцами или беженцами, признанные вынужденными переселенцами, беженцами либо получившие временное убежище на территории РФ. Они смогут обращаться за бесплатной юридической помощью по вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки, признанием соответствующего статуса, предоставлением временного убежища или приемом в гражданство РФ. Поскольку такие гарантии теперь закреплены на федеральном уровне, из областного закона решили исключить дублирующую норму, чтобы избежать правовой неопределенности.

