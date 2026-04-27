Под Орлом «Элитбиопродукт» неправильно обращался с агрохимией

27.4.2026 | 11:45 Закон и порядок, Новости

Фото: ИА «Орелград»

Нарушения выявило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Проверка проходила в текущем месяце. Компания, зарегистрированная в Орловском муниципальном округе, нарушила федеральные законы «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и «О пчеловодстве».

Установлено, что ООО использовало препараты, не включённые в официальный реестр, превышало максимально возможные дозировки, а также не оповещало население о таких обработках должным образом.

В итоге виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали (на неизвестную сумму).

ИА «Орелград»


