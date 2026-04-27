В мае орловцев ждут два дополнительных выходных

Причиной станут майские праздники.

Об этом напомнила Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях.

1 мая, Праздник весны и труда, и 9 мая, День Победы, являются нерабочими праздничными днями. Однако в этом году День Победы приходится на субботу. В связи с этим выходной день переносится с 9 на 11 мая, понедельник.

Таким образом, орловцы, как и все остальные жители России, будут отдыхать по три дня подряд — с 1 по 3 мая (с пятницы по воскресенье) и с 9 по 11 мая (с субботы по понедельник) включительно.

Предстоят две коротких рабочих недели. Однако между ними будет одна полноценная рабочая неделя из пяти дней, с 4 по 8 мая включительно.

«Накануне праздника рабочий день сокращается на один час», – напомнили в инспекции.

