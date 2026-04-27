Орловцы активно бронируют билеты на майские праздники

Согласно исследованию МегаФона и сервиса «Купибилет», объем трафика на сайтах авиакомпаний в апреле вырос в 6,4 раза.

Чаще всего бронирования делают в воскресенье, реже — в понедельник. Самым популярным внутренним направлением стал Калининград, за ним следуют Сочи и Минеральные Воды. Среди зарубежных лидирует Стамбул, также в топе — Анталья и вьетнамский Нячанг. Отмечен рост интереса к Азии: 37% броней приходится на азиатские направления, включая Токио, Шанхай и Пекин.

«Мы стремимся обеспечить для наших абонентов максимально комфортный сервис, чтобы они могли организовать своё путешествие из любой точки региона. Так, за этот год мы построили и модернизировали более 30 объектов связи», — прокомментировал директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин.

