Ветеранам и участникам СВО сократят срок рассмотрения обращений

Ответов им придётся ждать вдвое меньше остальных граждан.

Депутаты Орловского областного Совета приняли законопроект, который вдвое сокращает срок рассмотрения обращений участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей по вопросам социальной поддержки. Вместо прежних 30 дней ответ им отныне должен предоставляться в течение 15. Отметим, что данный был внесен прокурором Орловской области.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры региона, речь идет о внесении изменений в статью 4 областного закона «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Орловской области». Новая норма гласит, что обращения указанных выше категорий граждан по вопросам оказания им мер социальной поддержки должны рассматриваться в течение 15 дней со дня регистрации, вместо стандартных 30 дней.

Новшество коснется Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, участников специальной военной операции, а также членов семей всех перечисленных лиц. Как указано в пояснительной записке, законопроект разработан в целях оперативного реагирования уполномоченных государственных органов и должностных лиц на обращения граждан указанных категорий по вопросам оказания им мер социальной поддержки.

Перечисленные льготники часто нуждаются в быстром решении вопросов, связанных с выплатами, компенсациями, льготами и другой социальной помощью. Сокращение срока рассмотрения обращений позволит им получать необходимую поддержку без излишних задержек. Из финансово-экономического обоснования следует, что принятие закона не потребует дополнительного выделения средств из областного бюджета. Однако потребуется внести изменения в нормативные правовые акты органов государственной власти Орловской области, определяющие порядок рассмотрения обращений граждан.

