Орловцев дополнительно защитят от микрокредитов

Об этом рассказали в отделении Банка России по Орловской области.

В этом году в данной сфере вводятся новые ограничения. Они помогут гражданам России, которые имеют дело с МФО, избежать лишних проблем.

Так, с 1 апреля максимальный размер переплаты по займу, взятому в микрофинансовой организации, снижен со 130% до 100%. Таким образом, заёмщик, одолживший у МФО 20 тысяч рублей, не может вернуть больше 40 тысяч — с учётом любых процентов, комиссий или штрафов.

С октября будет введено ограничение на получение займов из категории «дорогих» – со ставкой от 200% годовых. Если у гражданина уже есть два таких, то третий он не получит.

В 2027 это положение планируется ужесточить. К «дорогим» отнесут уже все займы со ставкой выше 100% годовых. При этом гражданин, оформивший, но не выплативший такой займ, не сможет получить даже ещё один новый такой же. Также при выдаче «дорогих» займов планируется вводить обязательную паузу в три дня.

«Нередки случаи, когда заёмщик переоформляет действующий дорогостоящий заем в микрофинансовой организации в новый. Причём увеличивая сумму. Это опасная ситуация: долг начинает расти, как снежный ком… Запрет не будет распространяться на займы с менее высокой процентной ставкой, то есть у людей по-прежнему будет возможность экстренно получить деньги на неотложные нужды», — указал заместитель управляющего отделением Банка России по Орловской области Игорь Злобин.

Пока что популярность микрозаймов в нашем регионе достаточно высока. В минувшем году в Орловской области заключили 333 тысячи договоров с микрофинансовыми организациями. Количество таких займов выросло на 7%. Что касается их фактического объёма, то он увеличился сразу на 46% (примерно до восьми миллиардов рублей).

