В Орле призвали расширить полномочия регионов в сфере спорта

Орловские депутаты просят Госдуму дать регионам право проводить всероссийские соревнования.

Как сообщила пресс-служба Орловского облсовета, депутаты приняли обращение в Госдуму и предложили изменить статью 8 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Они предлагают устранить правовую коллизию. «Действующая редакция позволяет регионам финансировать и проводить только региональные и межмуниципальные соревнования, тогда как муниципалитеты могут выступать организаторами состязаний любого уровня», – отметили в пресс-службе Орловского облсовета.

Участвовать в проведении межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий региональные власти могут лишь в том случае, если они имеют международный уровень. При этом органы местного самоуправления таким правом уже обладают. Муниципалитеты вправе участвовать в организации и проведении физкультурных мероприятий всех уровней, проводимых на их территории.

Депутаты отмечают, что Орловская область на своем опыте столкнулась с этой правовой коллизией. В регионе ежегодно проводится большое количество межрегиональных и всероссийских соревнований. Только в 2025 году их состоялось 28, а на 2026 год запланировано 35 мероприятий. Среди наиболее значимых: Кубок России по волейболу среди ветеранов, всероссийские соревнования среди ветеранов по бадминтону, межрегиональный чемпионат студенческой хоккейной лиги.

«Проведение межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий на территории региона способствует развитию массового спорта, укреплению здоровья граждан, пропаганде здорового образа жизни, а также вовлечению различных категорий населения в систематические занятия физической культурой», – отмечается в тексте обращения. Однако отсутствие прямого законодательного разрешения для регионов финансировать такие старты за счет своих бюджетов создает правовой пробел.

В связи с этим депутаты Орловского областного Совета направили обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменения в Федеральный закон № 329-ФЗ о предоставлении регионам права участвовать в организации и проведении межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий, проводимых на их территории. Также орловские парламентарии намерены обратиться к законодательным органам других субъектов РФ с просьбой поддержать их инициативу.

