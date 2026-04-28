Бастрыкин ещё раз обратил внимание на «аварийку» на Моховской

28.4.2026 | 16:13 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Ранее было возбуждено уголовное дело.

Фото: приёмная Председателя СК России

Теперь председатель Следственного Комитета России дал по нему поручение.

Жильцы дома обратились к Александру Бастрыкину через Информационный центр. Здание находится в Орле на улице Моховской. Оно построено в 1959 году.

По словам орловцев, жить в доме невозможно — здесь отсутствуют системы водоснабжения и водоотведения, разрушаются фундамент, межэтажные перекрытия, стены, протекает кровля.

В 2017 его признали аварийным. Расселение планировалось в 2023 году, но было перенесено на неопределённый срок.

«Гражданам предложены денежные компенсации, размер которых недостаточен для приобретения равнозначного жилья. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», – сообщили в СКР.

Ещё в ноябре орловское управление ведомства, выполняя поручение Александра Бастрыкина, возбудило уголовное дело. Теперь глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Сергею Шолохову ускорить следствие. Также он должен будет представить Бастрыкину доклад о результатах расследования, а также в целом о работе, которую управление проводит для восстановления нарушенных прав жильцов аварийных домов.

ИА «Орелград»


