На Орловщине иностранцу заочно дали десять лет

Он объявлен в международный розыск.

Иностранного гражданина признали виновным в убийстве.

Преступление произошло в 2000-м году в Глазуновском районе в деревне Гнилуша. 30-летний иностранец, вступив в конфликт с местным жителем, ударил его ножом в шею. После этого агрессор скрылся. Впоследствии потерпевший скончался.

Следователи-криминалисты орловского управления СКР совместно с коллегами из органов МВД смогли довести это дело до конца. Были установлены все обстоятельства. Также оказалось, что подозреваемый скрывается на территории другого государства.

В итоге суд признал его виновным и заочно приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сейчас мужчину объявили в международный розыск, рассказали в СУ СКР по Орловской области.

ИА «Орелград»