На Орловщине иностранцу заочно дали десять лет

28.4.2026 | 16:20 Криминал, Новости

Он объявлен в международный розыск.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Иностранного гражданина признали виновным в убийстве.

Преступление произошло в 2000-м году в Глазуновском районе в деревне Гнилуша. 30-летний иностранец, вступив в конфликт с местным жителем, ударил его ножом в шею. После этого агрессор скрылся. Впоследствии потерпевший скончался.

Следователи-криминалисты орловского управления СКР совместно с коллегами из органов МВД смогли довести это дело до конца. Были установлены все обстоятельства. Также оказалось, что подозреваемый скрывается на территории другого государства.

В итоге суд признал его виновным и заочно приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сейчас мужчину объявили в международный розыск, рассказали в СУ СКР по Орловской области.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

