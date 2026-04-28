«Империя» будет убираться на пляжах Орла

Подведены итоги электронного аукциона на оказание услуг по санитарному содержанию.

Всего на отбор подано четыре заявки. Конкуренция позволила снизить цену контракта почти на 0,7 млн рублей. Победителем аукциона стало ООО «Империя».

Компания будет оказывать услуги по уборке двух пляжей в Орле (озеро «Светлая жизнь» и на реке Ока у парка) общей площадью 47 350 кв. м, плюс прилегающая территория. Должны приступить к работе в конце мая и завершается контракт в октябре. Цена услуг – 1 470 438 рублей 62 копеек.

Убирать территорию необходимо семь дней в неделю (включая туалеты, кабинки, урны, контейнерные площадки), нужно дезинфицировать объекты хлорной известью. Организовать вывоз ТКО следует ежедневно с озера и раз в два дня с пляжа на Оке. Необходимо предоставлять фотоотчет об уборке. Услуги с недостатками считаются не оказанными, заказчик вправе удержать неустойку из суммы оплаты, указано в документах в ЕИС «Закупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «Империя» зарегистрировано в Орле в октябре 2025 года. Открыто несколько разнонаправленных видов деятельности – от торговли до строительства. В марте 2026 года сменился директор. Сейчас этот пост занимает Янина Висящева.

