Орловская область отчиталась о росте налогов

В регионе подвели итоги экономической активности за первый квартал.

По данным регионального Управления ФНС России, консолидированный бюджет Орловской области за январь-март 2026 года пополнился на 15,3 миллиарда рублей. Это на 9,3 процента больше, чем было собрано за аналогичный период прошлого года. Из них в федеральный бюджет ушло 6 миллиардов рублей, а рост показателя по сравнению с прошлым годом составил 21,3 процента. В территориальную казну поступило 9,3 миллиарда рублей с ростом на 2,8 процента. Непосредственно областной бюджет получил более 7,5 миллиарда рублей, а сборы в него увеличились на 3,5 процента.

«Кроме того, налоговой службой как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь-март 2026 года на территории Орловской области собрано более 9,1 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, – добавили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем платежей увеличился на 7,4 процента, или на 0,6 миллиарда рублей».

На фоне позитивной статистики ФНС напомнила гражданам о том, что 30 апреля 2026 года истекает срок подачи уведомлений о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2025 год. Как пояснили в ведомстве, это обязаны сделать все контролирующие лица, независимо от того, получила ли иностранная компания прибыль или убыток. К уведомлению необходимо приложить документы, подтверждающие финансовый результат, либо основания для освобождения от уплаты налога.

«Если для освобождения от налогообложения прибыли КИК нет оснований, необходимо представить документы, подтверждающие размер ее прибыли или убытка, – отметили в налоговой службе. – Сделать это нужно также до 30 апреля, вместе с уведомлением о контролируемых иностранных компаниях, независимо от наличия обязанности по уплате налога с прибыли КИК. За непредставление уведомления на налогоплательщика налагается штраф в размере 500 тысяч рублей».

