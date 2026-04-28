В Орле открылись выставки в память о героях Великой Победы

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Орле начали работу сразу две тематические экспозиции, посвященные подвигу советского народа. Так, в читальном зале Государственного архива Орловской области открылась стендовая выставка «Победа будет за нами!». Как пояснили в учреждении, ее основу составили фотографии, наградные листы и другие уникальные документы из архивных коллекций, рассказывающие об орловцах – Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы.

Всего за годы войны высокого звания Героя Советского Союза были удостоены 167 орловцев, а 29 орловцев стали полными кавалерами ордена Славы трех степеней, уточнили в госархиве. В экспозиции представлены материалы о 29 героях, включая первых полных кавалеров ордена Славы из Орловской области. Это стрелок 176-й отдельной разведывательной роты сержант Николай Лебедев (уроженец деревни Атяевки Кромского района), командир пулеметного расчета 447-го стрелкового полка старшина Михаил Бычков (уроженец города Орла) и младший сержант Валентин Мишин (уроженец деревни Арнаутовой Малоархангельского района), пулеметчик 954-го стрелкового полка

Центральное место на выставке занимает фотография первого орловца – Героя Советского Союза, летчика-истребителя Андрея Локтионова (уроженца деревни Подкопаевой Малоархангельского района). Отдельного внимания, как говорят в архиве, заслуживают материалы об одной из немногих женщин-героев – Анастасии Поповой из Должанского района, которую в повседневной жизни звали Надеждой. Гвардии капитан, летчица ночной бомбардировочной авиации, она совершила 737 боевых вылетов на самолете По-2. Враги со страхом называли ее и ее подруг «ночными ведьмами».

Тем временем в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «Не смолкнет слава тех великих лет», посвященная ключевым событиям и героическим страницам Великой Отечественной войны. Она проработает по 27 мая. В экспозиции представлены материалы о главных сражениях: обороне Брестской крепости, битвах за Москву и Сталинград, блокаде Ленинграда, Курской дуге и штурме Берлина.

Как пояснили в «Бунинке», особое место в экспозиции занимает пятитомное издание «Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах». Это фотолетопись, в которой каждый год войны раскрыт в отдельной книге. Посетители также могут познакомиться с публикациями в журналах «Родина», «Российская Федерация сегодня», «Военно-исторический журнал» и другими. Интерес вызовет и ежемесячное приложение к журналу «Родина» – «Документы Победы». Каждый выпуск посвящен одному историческому документу: приказу, продуктовой карточке, письму с фронта, похоронке или наградному листу.

Организаторы выставки подчеркивают: «Все эти годы память о бессмертном подвиге народа живет в сердце наших соотечественников. И эта память не должна померкнуть». В целом обе выставки призваны напомнить подрастающему поколению о цене Победы и сохранить уважение к подвигу советского солдата и труженика тыла.

