Клычков объявил дату Дня русского поля

28.4.2026 | 12:49 Новости, Общество, Экономика

Орловский губернатор сделал это во время последнего эфира в социальных сетях.

Фото: oreloblsovet.ru

В этом году мероприятие пройдёт 4 июня.

Также Андрей Клычков рассказал, что «Аграрная неделя Орловской области» запланирована с 30 июня по 5 июля.

Кроме того, 5 июля пройдёт региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Его организуют во Мценском районе.

Участники будут состязаться в семейных эстафетах, мини-футболе, силовом экстриме и сдаче ГТО. По итогам турнира будет сформирована соответствующая сборная области, которая представит Орловщину на всероссийском уровне.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU