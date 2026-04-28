Клычков объявил дату Дня русского поля

Орловский губернатор сделал это во время последнего эфира в социальных сетях.

В этом году мероприятие пройдёт 4 июня.

Также Андрей Клычков рассказал, что «Аграрная неделя Орловской области» запланирована с 30 июня по 5 июля.

Кроме того, 5 июля пройдёт региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Его организуют во Мценском районе.

Участники будут состязаться в семейных эстафетах, мини-футболе, силовом экстриме и сдаче ГТО. По итогам турнира будет сформирована соответствующая сборная области, которая представит Орловщину на всероссийском уровне.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»