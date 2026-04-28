На Орловщине впервые выявили инвазивные зарастания

Нарушения допустили «Орёлагроюг» и «Залегощь-Агро».

Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Первые факты зарастания сельхозземель инвазивными растениями в Орловской области выявлены на днях в Кромском и Залегощенском районах. (Напомним, что «инвазивными» называют виды, которые активно размножаются, находясь за пределами своей естественной среды обитания.)

В данном случае речь идёт о борщевике Сосновского — он входит в недавно утверждённый перечень опасных инвазивных растений, но при этом не относится к карантинным или сорным. Зарастания выявлены на трёх участках общей площадью 34,9 гектара. Также там выросли деревья и кустарники.

Пока что по факту нарушения правообладателям объявлены предостережения. Они должны принять неотложные меры по борьбе с борщевиком.

Ведомство уточняет, что речь идёт о ЗАО «Орёлагроюг» и ООО «Залегощь-Агро», а также об одном физическом лице.

ИА «Орелград»