На Орловщине снова напали на святой источник

28.4.2026 | 13:20

Вандалы залили солидолом ящик для пожертвований, а также испачкали иконы.

Источник находится в Ливенском районе у деревни Угольное. Он посвящён Матроне Московской.

Как пишет «Уездный город», данное происшествие — далеко не первое. Источник существует с 2011 года и всё это время подвергается нападкам вандалов. Ранее они посягали не только на ящик и иконы, но также сломали опору для камеры наружного наблюдения и испортили информационный щит.

Об этом рассказал Андрей Басенков, атаман Орловского представительства Союза казаков-воинов России и зарубежья.

«Всё делается ради наживы, тех несчастных крох, которые люди, приезжающие на источник, опускают в ящик для пожертвований», – пояснил он.

