Мэрия Орла борется за сквер у корпуса ОГУ

28.4.2026 | 11:29 ЖКХ, Новости

Горадминистрация хочет благоустроить территорию у «Польского корпуса».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом стало известно из комментариев, оставленных под записью последнего эфира орловского губернатора «ВКонтакте».

Одна из зрительниц поинтересовалась судьбой сквера, расположенного у «Польского корпуса» (на Комсмольской, 41). Напомним, здесь также установлены бюсты Пушкина и Есенина.

Ей ответили с официального аккаунта Администрации Орла.

«Сквер… находится в федеральной собственности. Администрация города ведёт переписку с федеральным центром Росимущества о передаче этой земли городу для того, чтобы провести ремонт. К сожалению, в настоящий момент решение еще не принято», – пояснили представители мэрии.

