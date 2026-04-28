В Орёл поступило 500 доз вакцины от пневмококка

28.4.2026 | 11:15 Медицина, Новости

Прививку делают в Поликлинике №2.

ИА “Орелград”

Сюда поступила вакцина «Пневмовакс», которая защищает от 23 наиболее распространенных серотипов пневмококка. Об этом сообщили в самом учреждении.

В поликлинике напомнили, что пневмококк может являться причиной целого ряда опасных заболеваний – от бронхита до менингита. Некоторые из них представляют угрозу не только для здоровья, но и для жизни.

Наиболее уязвимыми перед бактерией являются пациенты в возрасте от 65 лет. Также важно побеспокоиться о здоровье тем, у кого диагностированы хронические заболевания сердца, лёгких, печени или почек, а также сахарный диабет.

Индекс цитирования

